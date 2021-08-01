Hamile kadının imdadına 112 Acil Sağlık ekipleri yetişti

Atça Mahallesi'nde doğum sancıları başlayan 40 haftalık anne adayı için yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ambulans talebinde bulundu.

Yapılan ihbar üzerine kısa sürede anneye ulaşan Dallıca Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nda (ASHİ) görev yapan ekipler anneyi ambulansa alarak Nazilli Devlet Hastanesi'ne doğru yola çıktı.

Sancıları şiddetlenen anne hastane yolunda ambulansta doğum yaptı. Anne ve bebeği Nazilli Devlet Hastanesi'ne nakledilirken, anne ve bebeğinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Murat Uçkaç

