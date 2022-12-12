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Hamile teyzesini korumak isterken öldürüldü

Hamile teyzesini korumak isterken öldürüldü
Hamile teyzesini korumak isterken öldürüldü

Manisa’nın Soma ilçesinde 16 yaşındaki çocuk, eşinden kaçarak ailesine sığınan teyzesini korumak isterken, eniştesi tarafından vurularak öldürüldü.

Olay, Soma'nın Çerkez Hamidiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 aylık hamile olduğu öğrenilen B.Y., kocası Ferdi Y. ile beraber yaşadığı evi terk ederek ailesinin evine döndü. Aradan geçen iki günün sonrasında B.Y.'nin aile evine tüfekle gelen Ferdi Y. ile B.Y.'nin yeğeni Serhat Övek arasında arbede çıktı. Eniştesi Ferdi Y.'nin eve girmesini engellemek isteyen Serhat Övek (16), Ferdi Y. tarafından göğsünden tüfekle vuruldu. Kanlar içerisinde yere yığılan çocuk, olay yerinde hayatını kaybederken, Ferdi Y. ise kaçtı.
Jandarma ekipleri tarafından zanlı yakalanırken, çalılara sakladığı tüfek de ele geçirildi. Karakola götürülen Ferdi Y.'nin ifadesinin alınmasına devam ediliyor.

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