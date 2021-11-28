Hamilelerde aşılanma oranı çok düşük

Pek çok bilinmezi olan korona virüs pandemisinin başlangıçta hamileleri etkilemediği söylense de Delta varyantının hakim olmasıyla birlikte durumun hiç de öyle olmadığı ortaya çıktı. Tüm dünyada enfekte olan hamileler hastalığı ağır geçirmeye başlarken, özellikle altta yatan hastalığı olanlar, obezite sorunu yaşayanlar hastalığın ölümcül etkileri ile karşı karşıya kaldılar.

2020 Ocak ayından itibaren aşının kullanıma girmesi ile birlikte yapılan çalışmalarda aşının hamile kadınlara ve bebeklerine olumsuz bir etkisinin olmadığı, korona virüsün daha büyük bir risk faktörü olduğu bilim insanlarınca defalarca vurgulandı. Sağlık Bakanlığının hazırladığı rehberde, ‘‘Gebelikte inaktif ve mRNA aşısının uygulanmasına ilişkin veriler incelendiğinde gebelere aşı uygulaması tavsiye edilmektedir. Aşılar gebelik öncesinde ve gebeliğin başlangıcından itibaren her dönemde uygulanabilir'' denildi.

‘‘Sosyal medyaya değil, bilime inanın''

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Ercan Baştu, aşı konusunda hamilelerin kanıta dayalı bilimsel bilgilere inanmaları gerektiğini belirterek, “Ne yazık ki aşılama konusunda bilimsel verileri baz almak yerine bilimsellikten uzak, kanıta dayalı olmayan, sosyal medya mecralarında bulunan haberler ışığında aşı olmak istemeyen hamileler mevcut. Bilimsel verilere baktığımızda ise ABD'nin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin (CDC) son dönem paylaştığı iki araştırmanın sonuçları çok çarpıcı" dedi.

Prof. Dr. Baştu, “CDC'nin paylaştığı birinci araştırma, ABD'nin Missisiphi eyaletine Mart 2020 ve Ekim 2021 tarihleri arasındaki hamilelik ölüm verilerine dayandığını vurguladı. Eyalette 19 aylık dönemde bin 637 kadın korona virüse yakalandı. Bu kadınlardan 15'i hayatını kaybetti. Mart 2020'den Haziran 2021'e kadar hamile kadınlar arasında 6 ölüm bildirildi. Sayı, Temmuz-Ekim 2021 arasındaki Delta döneminde hızla arttı ve hamile kadınlar arasında 9 ölüm olarak bildirildi. En çarpıcı bilgi ise hiçbirinin aşılanmamış olmasıydı. Ölen 15 kadından 14'ünün altta yatan kronik bir hastalığı vardı. Bu nedenle virüsten daha ağır bir şekilde etkilendiler” diye konuştu.

“Delta varyantı ölü doğum oranlarını da artırdı”

Delta varyantına yakalanan hamile kadınların ölü doğum oranının daha yüksek olduğunu belirten Prof. Dr. Ercan Baştu, “Amerikan Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) tarafından yapılan ikinci çalışmanın korona virüse yakalanan kadınlarda yapılan ölü doğum oranları üzerine olduğunu belirtti. ABD çapında Mart 2020-Haziran 2021 tarihleri arasında gerçekleşmiş 1 milyon 200 bin doğumun verisi analiz edildi. Araştırma sonuçlarına göre 21 bin 653 kadın korona virüse yakalandığı sırada erken doğum yaptı ve bebeklerin 273'ü kaybedildi. Özellikle Delta varyantına yakalanmış hamilelerin ölü doğum oranlarının daha yüksek olduğu aynı çalışma ile ortaya konuldu” diye konuştu.

Prof. Dr. Ercan Baştu, bu iki çalışmada ortaya çıktığı gibi hamilelerin Delta varyantının ölümcül etkilerinden hem kendilerini hem de bebeklerinin hayatını korumak için aşılanmanın kritik öneme sahip olduğunu söyledi.