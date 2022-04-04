Hamilelik diyabetinin nedeni diş eti iltihabı olabilir

Diş eti hastalıkları, erken doğum riskini artırıyor

Hamilelik döneminde yaşanan hormonal değişimlerin yansımaları fiziksel ve ruhsal olarak birçok şekilde ortaya çıkmaktadır. Hamilelikte diş eti hastalığının; diş etinde kızarıklık, ödem, diş eti büyümesi ve diş eti kanaması belirtileri ile ortaya çıktığını söyleyen İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Diş Hekimliği Fakültesi, Dr. Öğr. Üyesi Eser Elemek, “Hamile kalmayı planlayan kadınların mutlaka öncesinde diş hekimine kontrole gitmeleri gerekiyor. Yapılan araştırmalara göre hamilelerin en az yüzde 30'unda diş eti hastalığına rastlanıyor” dedi. Hamilelik döneminde, diş eti hastalıkları kontrol altına alınmadığı takdirde bireyin genel sağlığını etkilediği gibi, anne karnındaki bebek için de düşük doğum ağırlığı ya da erken doğum riskinin artırdığını belirtti.

Bebek, anne karnındayken bakteriye maruz kalıyor

Hamilelikte ağız sağlığı önce anneyi, sonra da dolaylı yoldan bebeği etkileyebiliyor” diyerek uyarılarına devam eden Dr. Öğr. Üyesi Eser Elemek, “Yapılan bir çalışmada, ağız içerisinde çürüğü olan annelerin yeni doğan bebeklerinde de henüz dişleri çıkmamış olmasına rağmen çürüğe sebep olan ana bakteriye rastlanmıştır. Bu bakterinin annedeki ile benzer olup olmadığını gösteren genetik bir çalışma daha yapıldığında benzerlik yüzde 70 oranıyla oldukça yüksek çıkmıştır” şeklinde konuştu.

Hamilelikte ortaya çıkan şeker hastalığına dikkat!

Hamilelikte ortaya çıkabilen şeker hastalığının da diş eti iltihabı ile ilişkili olabileceğini belirten Eser Elemek, “Hamilelik diyabeti olan kadınların yüzde 77'sinde diş eti iltihabı görülmüştür. Hamile olsun ya da olmasın şeker hastalığı ve diş eti iltihabı olan herhangi birine uygulanan tedavisi sonrası kandaki şeker oranında hatırı sayılır oranda düşüş olduğu çok sayıdaki bilimsel araştırmada bulunmuştur” dedi. Hamilelik diyabeti olan annelerin mutlaka diş eti kontrolüne giderek, gerekli durumda da tedavi yaptırmalarının önemini belirtti.