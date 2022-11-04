Hamilelikleri gibi doğumları da sancılı olan ikizlerden birisi 60 km uzaklıkta dünyaya geldi

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde yaşayan Halil İbrahim - Muazzez Şakır çifti, 2 erkek çocuktan sonra ikiz kız bebeklerini de sağlıklı bir şekilde kucaklarına alabilmek için Özel Denizli Cerrahi Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Suat Gencer ile irtibata geçti. Op. Dr. Suat Gencer gözetiminde sağlıklı bir hamilelik geçiren Muazzez Şakır'ın şikâyetleri gebeliğin 29'uncu haftasında aniden arttı. Ambulansla Acıpayam Devlet Hastanesi'ne sevk edilen anne, birinci bebek doğum kanalına girdiği için acil doğurtuldu. Bebeklerden birisi burada sağlıklı bir şekilde dünyaya gelirken, duruş bozukluğu nedeniyle risk taşıyan ikinci bebeğin dünyaya gelebilmesi için Op. Dr. Suat Gencer ile irtibata geçildi.

“İkinci bebek için zamana karşı mücadele verildi”

Bebeklerinden birisini doğurduktan sonra yeniden ambulansa alınan anne, 60 kilometre mesafedeki Özel Denizli Cerrahi Hastanesi'ne doğru yola çıkarken, diğer bebeğin sağlıklı doğumu için zamana karşı yarış verildi. Tüm hazırlıkların tamamlandığı hastanede annenin kontrollerini sağlayan Op. Dr. Suat Gencer ve ekibinin başarılı operasyon sonucu ikinci bebek de sağlıklı bir şekilde gözlerini dünya açtı. Birisi ilçede diğeri ise il merkezinde dünyaya gelen bebeklerin ailesi tarafından Öykü ve Masal isimleri verildi. 29 haftalık dünyaya gelen ikizlerden birisi Denizli Devlet Hastanesi, diğeri ise Özel Cerrahi Hastanesi'nde gözetim altına alındı.

Eren Elyesa Polat - Atilla Özer

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