Hamileyken öldürülen Sezen'in organ bağışı vasiyeti yürek burktu

İzmir'in Konak ilçesinde dün saat 23.00 sıralarında Güney Mahallesi 1158 sokakta meydana gelen olayda Anıl Y. isimli şahıs, 2 aydır ayrı yaşadığı ve imam nikahlı eşi olduğu öğrenilen 17 yaşındaki 5 aylık hamile Sezen Ünlü'yü bıçaklayarak öldürdü. Anıl Y., ekipler tarafından yakalanarak Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi. Sezen Ünü'nün cenazesi ise İzmir Adli Tıp Kurumu Morgundan ailesi tarafından teslim alındı. Acılı baba Serdar Ünlü, “Benim kızımın ‘ben ölürsem gözlerimi bağışlayın' diye vasiyeti var. 'Baba ölürsem organlarımı bağışlayın' derdi. Kızımın gözlerini bağışladım. Benim kızım böyle bir kızdı” diye konuştu. Ünlü, kızının şahıs tarafından darp edildikten sonra darp raporu alarak şikayette bulunduğunu, bir süredir kendisiyle kaldığını ancak Anıl Y.'nin kızını sokakta öldürdüğünü söyledi.

“Şikayetçi olmuştuk”

Baba Serdar Ünlü, şunları söyledi:

“Benim kızım sağlık meslek lisesine gidiyordu. Okuyan bir kızdı. Adamın, kızımın ırzına geçtiğinden haberim yoktu. Kızımı ona vermeyecektim. ‘Önemli değil, sen okulunu bitir. 18 yaşından sonra istediğinle evlen' dedim. Evlenecek yaşta değildi. ‘Ben bu şekilde gezemem' deyip evlenmek istedi. Zaten sürekli tartışıyorlardı. Kızı evden dışarı salmıyordu. Kaynanası, kaynatası hepsi bir yerde yaşıyordu. Kızım sıkılmış, ‘babama gideceğim' deyince kızımı dövmüş. Ben de kızımı geri aldım. İki gözü de mordu. Darp raporu aldık, şikayetçi olduk. Adamı tutuklamadılar. Benim kızım öldü. Adamı içeri atsalardı kızım şu anda yaşıyor olacaktı. Adamı içeriye atsalardı kızımın yaşamasına yeterdi. Belki akıllanırdı. Tehdit mesajları hala duruyor. Bu adamın aynı suçtan sabıkası var. Eskiden nişanlı olduğu kızın fotoğraflarını çekip sağa sola atacağım diye tehdit etmiş, bundan mahkemesi bile var. Kızım devamlı takip altındaydı. Ablasına giderken tutup arsaya sokup öldürmüş. 2-3 ay sonra da kızımı öldürdü.”

“Karnında taşıdığı bebeği de katletti”

Sezen Ünlü'nün amcası Sezgin Ünlü de “Şikayette bulunduğu, uzaklaştırma kararı olduğu halde caniyi serbest bıraktılar. Yeğenimi cani bir şekilde katletti. Karnında taşıdığı bebeği de katletti. Evlenmek için yaşı tutmuyordu. Abim kızı vermeye mecbur kaldı. Kız zaten okula gidiyordu. Okulda bu adamla tanışmış. Aralarında bir şeyler geçmiş. Biz de kızı vermek zorunda kaldık. Sonra kızı darp etti. Gözleri mosmor şekilde eve geldi ve abim de adam hakkında şikayette bulundu. Buna rağmen serbest kaldı. Yeğenimle adam 2 aydır ayrıydı. Sonra bir yerde sıkıştırıp katletti” ifadelerini kullandı.

“Cinayet planlıydı”

Sezen Ünlü'nün dayısı Çağatay Delikanlı ise, “Ben eve giderken yeğenime rastladım. ‘Beni kurtar' dedi. Adam da oradaydı. ‘Senin derdin ne?' dedim. Beni görünce bıçağı beline koydu. Bu durum planlıydı. Beni görmeseydi 3 gün önce yeğenimi öldürecekti” sözlerine yer verdi.

“Kim bilir kalır mıyım, ölür müyüm?”

Sezen Ünlü'nün bir süre önce sosyal medyada Sezen Aksu'nun Kaçak adlı şarkısını paylaştığı görülürken, "Bir daha bu yolları aynı hevesle yürür müyüm, kim bilir ne bekliyor kalır mıyım, ölür müyüm?" sözleri dikkat çekti. Ayrıca hamilelik fotoğrafını paylaşan Ünlü'nün "Sabırsızlıkla bekliyorum seni bebeğim" yazılı not düştüğü paylaşımı da yürek burktu.

İfadesi ortaya çıktı

Anıl Y.'nin emniyetteki ifadesinde, birlikte yaşadığı Sezen Ünlü ile 2 aydır sorunlar yaşadıklarını, sokakta karşılaştığı Ünlü ile sosyal medyaya gelen bir mesaj nedeniyle tartıştıklarını ve cinayeti bu nedenle işlediğini anlattığı öğrenildi.

Ceren Atmaca - Sefa Alper Temiz - Halil Karahan

