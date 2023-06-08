Hamit Altıntop, Şampiyonlar Ligi finalindeki favorisini açıkladı

FIFPRO Player IQ Büyümenin Ötesi Toplantısı bugün İstanbul'da bir otelde düzenlendi. Toplantıya konuşmacı olarak katılan TFF Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi ve UEFA Şampiyonlar Ligi Elçisi Hamit Altıntop, daha sona basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Altıntop, “Burada özellikle futbolcu kardeşlerimizin yıl boyunca çok fazla maça çıktığı, antrenman yaptığını bunun da sakatlıklara neden olduğunu konuştuk. Herkes çözüm önerileri paylaştı. Benim şahsi fikrim; daha bilinçli olaya yaklaşmak. Yani idman öncesi - sonrası neden bunlar yapılıyor, beslenmeler neden böyle tercih ediliyor. Oyuncu arkadaşlarımızı biraz daha eğitmeliyiz diye düşünüyorum. Tabii ki bunun için bir kadro gerekir, kadro demek bunun eğitimini almış, bunun tecrübesini yaşamış insanları buraya dahil etmemiz lazım. Bir grup futbolu bırakan arkadaşlar olabilir, diğer grup da üniversitelerde eğitim almış, profesyonellerden oluşur. Bunları bir araya getirdiğimizde faydalı olabileceğine inanıyorum. Futbolu bıraktıktan sonra futbolcularımız maalesef ikinci kariyerleri dediğimiz yerde nasıl yol alabileceklerini bilmedikleri için burada sorumlu sadece futbolcu değil veya sadece menajeri değil, kulüpler de biraz daha destek olabilir diye düşünüyorum. Biraz daha eğitimi de ön plana koyabilirsek geçişler daha kolay olur ve en önemlisi faydalı olacaktır futbolumuza. Onu konuştuk. Tabii ki çok zor bir süreç bu. Konu geniş bir konu” ifadelerini kullandı.

“Çok zor bir maç olacak”

Hamit Altıntop, Manchester City ile Inter arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi Finali'nde Atatürk Olimpiyat Stadı'nın ev sahipliği yapacak olmasının 2028 veya 2032 Avrupa Şampiyonası'nın Türkiye'de düzenlenmesine nasıl etki edeceğine ilişkin ise şunları söyledi: “2028 ve 2032'yi biraz daha kolaylaştırabilir veya zorlaştırabilir. Ama ben inanıyorum ki çok iyi hazırlandık. Ciddi şekilde zaten ülke olarak, şehir olarak çok tecrübemiz de var. Çok önemli profesyonellerimiz var. Çok iyi geçeceğine inanıyorum. İki takım da çok iyi bir durumda. İki farklı takım; birisi daha ofansif, Pep Guardiola, diğeri İtalyan, taktik anlamda, defansif anlamda iyi pozisyon alan bir takım. Çok zor bir maç olacak.”

“Hakan'a biraz daha destekçiyiz”

Manchester City - Inter finalinin aynı zamanda iki Türk futbolcuyu da karşı karşıya getireceğini hatırlatan Altıntop, “Bir takımda İlkay Gündoğan var. Diğer takımda da A Milli Takım kaptanımız Hakan Çalhanoğlu var. Gönlüm biraz daha Hakan'dan yana. İlk Türk olması açısından hem de gelecek nesle iyi bir örnek olma açısından, motivasyonu yükseltme açısından ve ondan sonra da iki tane A Milli Takım maçımız var. Orada da moral açısından çok iyi olacağı için Hakan'a biraz daha destekçiyiz. Tabii ki ikisi de kardeşimiz. İlk önce futbolun değerleri, futbolun unsurlarını ön plana çıkarma anlamında iyi bir futbol olur. Hiçbir sıkıntı olmadan maçı tamamlarız ve gururla geriye bakabiliriz inşallah, 2005'te olduğu gibi. Orada da mükemmel bir oyunla, mükemmel bir organizasyonla tarihe geçen bir maç var. Bu da öyle bir maç olur inşallah” şeklinde konuştu.

Uygar Aydın - Yunus Emre Öztaş

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