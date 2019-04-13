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Hammadde kazanına düşen işçi kurtarılamadı

Hammadde kazanına düşen işçi kurtarılamadı
Hammadde kazanına düşen işçi kurtarılamadı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir fabrikada düştüğü hammadde kazanında çelik parçalar arasında sıkışarak ağır yaralanan işçi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, 22.30 sıralarında Gebze Organize Sanayi Bölgesi İhsan Dede Caddesi üzerinde bulunan bir plastik fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plastik fabrikasında Önder Çiçek adlı işçi, dengesini kaybederek hammadde karışımı yapan mikser kazanına düştü. Kazan içindeki çelik parçalar arasında sıkışan Çiçek'i kurtaramayan fabrika çalışanları, durumu 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, uzun uğraşlar sonucu kazana düşen işçiyi sıkıştığı yerden çıkardı. Ağır yaralanan Çiçek, ambulansla Gebze'de bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Önder Çiçek burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden işçinin cesedi morga kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.  

Hakan Öztürk

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