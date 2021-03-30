Hamsi 35 liraya geriledi

Havaların yağışlı gitmesi balık fiyatlarını olumlu yönde etkilemeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta hamsinin kilosu 50 liradan alıcı bulurken, bu hafta ise 35 liradan satılıyor. Balıkçılar, havaların yağışlı gider ise hamsi fiyatının 25 liraya kadar gerileyeceğini söylüyor. En çok tüketilen balığın hamsi, mezgit, çupra ve levreğin olduğunu belirten balıkçılar, balık yemek isteyenler için tam zamanı olduğunu söylediler.

“Havaların yağışlı gitmesiyle hamsi 25 liraya kadar gerileyecektir”

Bu sezon işlerin çok iyi olduğunu belirten balıkçı Cemil Kartal, “Son bir haftadır hamsi bolluğu yaşıyoruz. Geçtiğimiz hafta 50 lira olan hamsi şu an tezgahta 35 liradan satıyoruz. Böyle giderse Ramazan'ın bereketiyle daha düşecektir. Havaların yağışlı gitmesiyle hamsi 25 liraya kadar gerileyecektir. Balık anne sütü kadar faydalı her kesime uygun balığımız var. Balık fiyatları şu anda uskumru 25 lira, mezgit 30 lira, çupra-levreği ise 50 liradan satıyoruz. Şu anda en çok hamsiye talep var. Havaların yağışlı olmasıyla balık yüzeye çıkar ve balık bolluğu olur. Havanın sıcak olunca ise balık derine iner ve fiyatlar artar” şeklinde konuştu.

“Hastalıkların düşmanı balıktır”

Av yasağının balık fiyatlarını arttırmayacağını vurgulayan Kartal, “Balık yemek isteyenler yaz kış balık var yeter ki balık yemek istesin vatandaşlar. Vatandaşlar da bunun bilincinde zaten. Çupra, levrek, alabalık, somon yaz balıkları zaten. Bunların haricinde tatlı su balıkları var. Balık fiyatları düşünce balığa talep daha çok oluyor. Biz istiyoruz ki balık fiyatları hep düşsün. Hastalıkların düşmanı balıktır” diyerek sözlerini tamamladı.

Uğur Çetin - Furkan Serttaş

