Hamsi avı yasağı 10 gün daha uzatıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü'nce ticari amaçlı hamsi avcılığı, 08 Ocak tarihinden, 18 Ocak tarihine kadar İstanbul Boğazı'nda ve Karadeniz'in büyük bir bölümünde durdurulmuştu.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada bu yasak sürecinde yeterli verim alınmadığı gerekçesi ile yasağın 10 gün daha uzatıldığı ve ticari olarak şartlara uymayanlara müsaade edilmeyeceği duyuruldu.

Yasağın uzatılmasına yönelik yapılan açıklamada, “İstanbul Boğazı'nın tamamı ile Karadeniz'de İstanbul İli Sarıyer İlçesi Kumköy Aslan Burnu'ndan (41 15' 25.13'' N - 29 2' 58.2'' E ) Gürcistan sınırına kadar olan karasularımızda her türlü av aracı ile ticari amaçlı hamsi avcılığının durdurulma süresi 28 Ocak 2021 tarihi 00.00 saatine kadar uzatılmıştır.

Bu süre içerisinde belirtilen alanların dışındaki bölgelerde asgari avlanabilir boy uzunluğuna sahip hamsi sürüleri avlanabilir.

Halkımız, buralardan kurallara göre avlanılmış hamsileri veya daha önceden yakalanarak, soğuk hava depolarında muhafaza edilen hamsileri gönül rahatlığıyla alabilir ve tüketebilir.

Hamsi başta olmak üzere denizlerde, karaya çıkış noktalarında, toptan ve perakende satış yerlerinde, gerekli kontroller yapılarak, yasal boy limitinin altında balık satışı yapanlara müsaade edilmeyecektir.

Mevcut durum takip edilecek olup, herhangi bir düzelme olmadığı takdirde kısıtlamaya 10 gün daha devam edilecektir” ifadelerine yer verildi.

Ömer Faruk Karataş