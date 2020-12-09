Hamsi fiyatları asansör gibi

Karadeniz'de av yasağının sona ermesinin ardından balıkçılar, bereketli av dönemi geçiriyor. Karadeniz'de, av yasağının 1 Eylül'de sona ermesiyle 'Vira Bismillah' diyen balıkçılar, ağlarını denize bırakmayı sürdürüyor. Olumsuz hava şartları nedeniyle kimi zaman bekledikleri avı gerçekleştiremeyen balıkçılar, hava koşullarının düzelmesi ile açıldıkları denizde bereketli av dönemi geçiriyor. Deniz suyunun da soğumaya başlamasıyla vatandaşlar, bol miktarda avlanan hamsiye doydu. Balıkçı tezgahları hamsi, barbun mezgit ve çinekopla dolmaya başladı.

Balıkçılar, uzmanlarında sık sık dile getirdiği vücudun direncini artırmak için "Balık tüketin" uyarılarından dolayı, vatandaşlara balık çağrısında bulundu. Balıkçı Adnan Demir yaptığı konuşmada, “Av sezonumuz güzel geçiyor. Denizimizde balık çok tezgahlarımız balık çeşitleriyle süslendi. Vatandaş en çok hamsiyi tercih ediyor. Virüsle savaştığımız son günlerde vatandaşlar bağışıklığını güçlendirecek balığı sofralarından eksik etmesinler" dedi.

Balık fiyatlarından bahseden Demir, ”Karadeniz'de hamsi 12.5 TL, mezgit 20 TL, zargana 25 TL, çinekop 45 TL ve barbun 30TL'den satılıyor" diye konuştu.

Osman Aksu

