Hamsi geri geldi, balıkçılar neşelendi

Önceki haftalarda Gürcistan açıklarına giden ve artık Türkiye açıklarına geri dönen hamsi, balıkçıların yüzünü güldürüyor. "Hamsi bizim

Balıkçı Durmaz, “Hamsi geçen hafta 50 TL'di, şimdi 25-30 TL aralarında seyrediyor. İstavrit 20 Karadeniz'in kuru fasulyesi. Barbun uygun, 40-50 TL. Mezgit 25 TL. Tezgahlar boştu hava muhalefetinden dolayı balık yoktu” ifadelerini kullandı.

Balıkçı Erdoğan Doğan, hafta sonu denizde etkili olan fırtına nedeniyle balıkçıların denize açılamadıklarını belirterek, “Bir iki gün kayıklar tekneler açılamadı kötü hava şartları nedeniyle. Hava düzeldi, vatandaşımız ucuz yesinler. Hamsinin kilosu 25 TL, istavrit 20 TL, mezgit 25 TL, has kefal 40 TL. Tezgahımız neşeli yani” diye konuştu.

Berkan Şen

