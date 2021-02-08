Hamsi yasağı kalktı ama tezgahlar boş kaldı

Zonguldak'ta hamsi yasağının kalkmasının ardından denize açılan balıkçılar yine istediğini bulamadı. Balıkçılar büyük umutlar açıldıkları denizden hamsi yerine istavrit, mezgit ve barbun tutabildi. Az da olsa hamsi tutan balıkçılar tuttukları hamsiyi de şehir dışındaki balık hallerine gönderdi.

Zonguldaklı balıkçı Oktay Ertürk, hamsi yasağı kalkmasına rağmen hamsinin olmadığını söyleyerek, ''Hamsi yasağı kalktı ama hamsi olmadı. Dün akşam balık tutamadılar. Az tuttular oda buraya gelmedi. Bugün biraz mezgit var barbun var. Hamsi şuanda yok. İnşallah bir kaç güne hamsi bollaşır. Hamsi olur ama uygun fiyatta olacağını zannetmiyorum. Elekleri kaldırdıkları için iri hamsi tutarlar. Öyle olunca da fiyatları yükselir ve az tutarlar. Fiyatlar şu an için uygun. İstavrit 30 TL, mezgit 30 TL ve 30 TL olarak satılıyor. Hamsi ince olduğu için sanırım tutulmadı'' dedi.

Emre Can Bayram

