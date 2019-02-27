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Hamsi yerini istavrite bıraktı

Hamsi yerini istavrite bıraktı
Hamsi yerini istavrite bıraktı

Karadeniz’de hamsinin ardından tezgahları istavrit balıkları süslüyor.

Karadeniz'de şu anda istavrit mevsimi yaşanırken, hamsinin kuzeye kaçmasının ardından en fazla istavrit balığı avlanıyor. Tezgahlarda istavrit bolluğu yaşanırken, fiyatı en uygun balık olarak da ilgi çekiyor. Sinop'ta balıkçılık yapan Eşref Balyemez, "Artık hamsi çekildi.

Şu anda istavrit mevsimi. Ancak istavrit pek kolay tutulmuyor. Her zaman söylediğimiz gibi balık bir borsaya benziyor. Bugün var, yarın yok. Buna bağlı olarak fiyatı da değişiyor. Çok tutulduğu zaman fiyatlar düşüyor. Ama az tutulduğu zaman da fiyatlar yükseliyor. Denizdeki tutulan balığa hiçbir zaman hesap yapılmıyor. Bu nedenle bize gelen fiyatlara göre biz de burada fiyat belirliyoruz. Bugünkü istavrit fiyatımız 10 lira" dedi.  

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