Hamsik, Trabzonspor'da

Bordo-mavililer, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını hızlandırdı. Trabzonspor, bonservisi elinde olan 33 yaşındaki Slovak oyuncu Marek Hamsik'i kadrosuna kattı. Konuyla ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na açıklama yapan Karadeniz ekibi, konuyla ilgili şu ifadeler yer verdi:

"Şirketimiz ile serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Marek Hamsik arasında 2 (İki) yıllık anlaşma sağlamıştır.

Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;

2021-2022 futbol sezonu için 1.500.000.-Eur garanti ücret,

2022-2023 futbol sezonu için 1.500.000.-Eur garanti ücret ödenecektir.

Ayrıca, futbolcuya her bir sezon için 700.000.-EUR imza ücreti ödenecektir.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak, futbolcuya ödenecek yıllık garanti ücretin \%10'u ödenecektir."