Hamsik'e duygusal veda



Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında sahasında Alanyaspor'u 5-1 mağlup ettiği karşılaşmada bordo-mavili formayla taraftar önünde son kez Akyazı'da sahaya çıkan Hamsik duygusal anlar yaşadı.

Kariyerine bordo-mavili formayla son veren Slovak yıldız, iç sahadaki son maçına takım kaptanı olarak sahaya çıktı. Maç öncesi Hamsik'i alkışlayan bordo-mavili taraftarlar, maç sırasında da futbolcuya tezahüratlarda bulundu. Takımının ikinci golünü penaltıdan kaydeden Hamsik, gol sevinci sırasında gözyaşlarını tutamadı.

61. dakikada yerini Abdülkadir'e bırakan Hamsik, taraftarların alkışları eşliğinde sahadan ayrıldı. Tribünleri selamlayan ve alkışlayan Slovak oyuncu, takım arkadaşlarına ve teknik direktör Nenad Bjelica'ya sarıldı. Oyuncu kaptanlık pazubandını Abdülkadir'e teslim etti.

Maçın bitimiyle takım arkadaşlarıyla zafer sevinci yaşayan Hamsik, sahada taraftarlara 3'lü çektirdi. Takım arkadaşlarınca havaya kaldırılan ve tribünlere giderek taraftarı selamlayan oyuncu, gördüğü sevgi karşısında duygulandı. Takım arkadaşlarının arasından geçerek alkışlarla saha dışına çıkan Hamsik, Akyazı'da gözyaşlarıyla veda etti.

Gökmen Şahin



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