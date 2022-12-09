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Hamsinin fiyatı 20 TL'ye kadar indi

Hamsinin fiyatı 20 TL'ye kadar indi
Hamsinin fiyatı 20 TL'ye kadar indi

Rize'de palamut bolluğu ile başlayan sezon hamsinin yüzleri güldürmesi ile devam ediyor.

Sezona palamut balığını bolluğu ile bereketli başlayan Karadenizli balıkçıların ağları şimdi ise hamsilerle yüzleri güldürüyor. İlerleyen günlerde hamsinin biraz daha etli olmasını beklediklerini ifade eden Faik Yılmaz isimli balıkçı esnafı “Hamsi Rize ve çevresinde tutuluyor. Şimdilik irili ufaklı hamsiler var ama inşallah ilerleyen günler de daha da güzel olacak. Fiyatlar 20 TL'ye kadar indi. Vatandaş da memnun” şeklinde konuştu.

Cengiz Yıldırım

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