Hamsinin fiyatı dibi gördü

Karadeniz'de av sezonunun gelmesiyle, balıkçı tezgahları hamsiyle dolmaya başladı. Karadeniz'in batı kıyılarında sürü halinde görülen hamsiler, yönünü Karadeniz'in doğusuna çevirmeye başladı. Karadeniz'de bu yıl bolluk yaşanan hamsinin ilk çıktığında kilogramı 20 TL'den alıcı bulurken şimdi ise 5 TL'ye kadar düştü.

Bir tezgah günde 1 ton hamsi satıyor

Sinoplu balıkçı Olcay Karabulut, "Balık gemilerimiz son günlerde tonlarca hamsi yakalıyor. En son 7,5 TL'ye indirmiştik, şimdi ise 5 TL'ye geriledi. Balık bollaştıkça fiyatı da düşüyor. Vatandaşlarımız hafta sonu bol bol balık yesin diye bu fiyata indirdik. Yaklaşık 1 ton ile 1,5 ton arasında satış yapıyoruz. Vatandaşlar gayet memnun, hamsiye yoğun rağbet var" dedi.

Osman Aksu

