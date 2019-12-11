Hamsinin göç etmesiyle tezgahlar istavrit ve mezgite kaldı

1 Eylül'de başlayan av sezonunda palamudun olmayışı, balıkçıların hamsiye erken başlamasına sebep oldu. Hamsinin Batı Karadeniz'i terk etmeye başlamasıyla tezgahlar istavrit, mezgit ve barbun gibi balıklara kaldı.

Sinoplu balıkçı İsmail Değer, sezon başından beri hamsinin fazla tutulduğunu belirterek, “Sezon açılalı 3 ay oldu, palamut gözükmedi. Haliyle hamsi de erken başladı. Bu zamana kadar da uzun bile sürdü, Karadeniz'de Marmara'dan, Ege'den gelen kayıklarla birlikte çok sayıda kayık olması tutumu azalttı. Çok hamsi tutuldu fakat son 1 haftadır hamside büyük bir düşüş var. Hamsi büyük ihtimalle göç ediyor. Havaların da soğumaması, haliyle hamsiye göç yolunu açtı” dedi.

Balıkçı Değer, hamsi ve palamudun olmayışıyla tezgahların kıyı balıkçılarına kaldığını belirterek, “Tezgahlarda şu anda trolcülerin ve kıyı balıkçılarının tuttuğu istavrit, mezgit, barbun, zargana, çupra, levrek gibi balıkları yiyecekler” diye konuştu.

Balıkçı Selami Mete ise "Bundan sonra istavrit balığı, mezgit, barbun, kalkan gibi balıklar olur. Az da olsa tezgahlarda bu çeşitler eksik olmaz" ifadelerini kullandı.

Osman Aksu

