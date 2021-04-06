İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hamza Hamzaoğlu: '1 puan bizim için çok çok kıymetli'

Hamza Hamzaoğlu: '1 puan bizim için çok çok kıymetli'
Hamza Hamzaoğlu: '1 puan bizim için çok çok kıymetli'

Hes Kablo Kayseripor Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu, her şeye rağmen 1-1’lik sonucun olumlu olduğunu söyledi.

Hamza Hamzaoğlu: '1 puan bizim için çok çok kıymetli' - Tıkla İzle

Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor ile Hes Kablo Kayseripor karşılaştı. Müsabaka 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Hes Kablo Kayseripor Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu, 1 puanın kıymetli olduğunu belirterek, “Her şeyden önce bugün Trabzon'da Trabzonspor ile oynayıp aldığımız 1 puan bizim için çok çok kıymetli. Maçın başında skoru yakaladık, öne geçtik. Bu bizi geride oynamaya mecbur bıraktı. Trabzonspor üzerimize geldi. Biz koruyarak, onlar hücum ederek oynamaya çalıştılar. 1-1'den sonra da galibiyet için yüklendiler. Biz de gol aradık. Rakibin direkten dönen topları vardı. Doğan oldukça iyi günündeydi. Her şeye rağmen 1-1'lik sonuç olumlu. Geçen hafta sahamızda şimdi burada. Yenilmeden devam edersek arada bazı maçları kazanacak gücümüz var. Kayseri'ye Kayserispor'a hayırlı olsun” dedi.

Ozan Köse
 

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.