Hamza Yerlikaya, milli judocularla mindere çıktı

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, TOHM'da çalışmalarını sürdüren genç ve ümit milli judocuların antrenmanını ziyaret etti. Antrenman öncesinde antrenörlerle görüşen ve çalışmalar hakkında bilgi alan Yerlikaya, daha sonra sporcularla sohbet etti. Renkli görüntülerin oluştuğu ziyarette Yerlikaya judogi giyerek sporcularla antrenman yaptı. Daha sonra burada gazetecilere değerlendirmelerde bulunan Yerlikaya, aktif sporculuk yaptığı dönemde İstanbul Demirspor'da arkadaşları olduğunu ve antrenman verecek kimse olmadığı zaman kendisinin antrenmanlara çıktığını belirtti. Yerlikaya, “Judoya bir aşinalığımız var. Sevdiğim de bir branş. Devletimizin sunduğu bu imkanlarla, nice büyük şampiyonlar, başarılı sporcular çıkacak. Judo çok keyifli bir spor. 6 yıl aradan sonra judoda büyükler kategorisinde iki bronz madalya aldık. Demek ki işin ehilleri işin başında olduğu zaman başarı da geliyor. Burası da devletimizin ve bakanlığımızın imkanlarıyla sporcularımıza seferber edildi. Burası fabrika gibi çalışarak genç yeteneklerimizi gün yüzüne çıkarıyor. Eskiden ailelerin teşvikiyle diyorduk, şu anda başarı, devletin sistematik çalışması üzerine geliyor. İnşallah zamanla daha büyük başarılar da elde edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Tüm branşların antrenmanlarını ziyaret edeceğiz”

Tüm branşların antrenmanlarını ziyaret edeceklerini vurgulayan Yerlikaya, “Spor, bir yaşam biçimi olmalı ve hayatın her alanında yer almalı. Sayın Cumhurbaşkanımızın bize verdiği yetkiyi, burada kullanıyoruz. Makam odalarında oturarak değil, yerine gelerek sporcularımızın hangi his içinde olduklarını yaşayarak görüyor ve hizmet ediyoruz” şeklinde konuştu.

"Daha büyük atılımlarımız ve yatırımlarımız olacak"

Sporculuktan siyasete uzun zaman önce geçtiğini hatırlatan Yerlikaya, "Sayın Cumhurbaşkanımızın bizi teşviki ve desteğiyle siyasete girdik, bu yolda da devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımıza hizmet millete hizmettir diyoruz. Kolay değil, sorumlulukları var. Bir milletin vebalini taşıyoruz, bunu taşımak kolay değil. Herkese eşit mesafede hizmetin devletle millet arasında daha hızlı ulaşmasını sağlıyoruz. Bu konuda Sayın Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun önemli açıklamaları var. Daha büyük atılımlarımız ve yatırımlarımız olacak" diye konuştu.

“Hiçbir çalışmanın kaybedeni olmaz”

Azimle çalışan herkesin kazanacağını belirten Bakan Yardımcısı Yerlikaya, konuşmasının devamında sporculara yönelik şunları kaydetti:

"Bir yere gelmek, bir yerde kalabilmek kolay değil. Ne kadar çok çalışırsanız Allah da bunu size başarı olarak geri nasip edecektir. Hiçbir çalışmanın kaybedeni olmaz. Bugün olmaz ama yarın kazanacaksınız. İradeyle, azimle, kararlılıkla mücadeleye devam etmek lazım. Engeller olacaktır, engelleri aşmak da bizlerin elinde. Engelleri üretmeyeceğiz, engelleri aşarak mücadelemize devam edeceğiz. Bu hafta, Engelliler Haftası. Engelli sporcularımızdan büyük başarılar çıktı. Nasıl ki Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önündeki engelleri aşarak bu 16 yılda büyük başarılar elde ettiyse, sporcularımız da başarılar elde edecek. Engelleri kafamızdan kaldırıp, başarı için sonuna kadar gideceğiz. Sporcularımız çalışacak, bizler de Bakanlık olarak Sayın Bakanımız ile birlikte engelleri kaldıracağız. Terlemeden yemek olmaz, terleyeceğiz ki bundan sonra akşam rahat yemek yiyelim."

Etkinlik, sporcularla çekilen hatıra fotoğrafının ardından son buldu.

Seyid Fatih Poyraz - Emre Yüzügüldü

