Hamzaoğlu: 'Her şey bitmedi daha 3 hafta var'

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Bursaspor ile karşılaşan Büyükşehir Belediye Erzurumspor, sahadan 2-0 galip ayrıldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Erzurumspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, “Bugün rakibimize karşı önemli bir maç oynadık, kazandık ve dolayısıyla mutluyuz. Geldiğimizden beri ilk 3 hafta belki maçlarımızı kazanamadık ama 3 hafta bize çok şey kazandırdı. Tanıdık oyuncularımızın neler yapacağına karar verdik. Bir şeyler kaybederken kazanmayı hedeflemiştik. Antalya kampı çok önemliydi. Yapmamız gerekenleri çalışma fırsatı bulduk. Oyun planımızı aktarma fırsatı bulduk. Akhisar maçıyla başlayan çıkışımız daha da pekişerek devam ediyor. Oyuncularımızı tebrik ediyorum. ‘Hata olabilir ama denemekten asla vazgeçmeyin' diyoruz. Geldiğimizde mutsuz bir takım vardı, şimdi kazanmanın mutluluğunu yaşayan bir takım var. Bugünkü maçta her şey bitmedi. 3 maçımız daha var. Bugün, yarın bunu kutlayalım. Buna ihtiyacımız vardı. Salı gününden itibaren Malatya maçına hazırlanacağız. İnşallah önümüzdeki hafta da istediğimiz sonucu alarak yolumuza devam edebiliriz. Paylaşmayı bilen bir takım olduk. Bundan sonra oyunumuzu daha da geliştireceğiz. Maçına göre değişiklikler olacaktır ama oyun anlayışımızı sürdüreceğiz. Kazanma odaklı bir takım olmaya başladık. En önemlisi kaybetmeyen bir takım olmaya başladık. Camiamıza, herkese hayırlı olsun. Bursaspor'a da bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum” dedi.

Sefa Tetik - Şahap Gürler - Mesut Alan