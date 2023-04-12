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Hande Baladın: 'Takımımla gurur duyuyorum'

Hande Baladın: 'Takımımla gurur duyuyorum'
Hande Baladın: 'Takımımla gurur duyuyorum'

CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde finale yükselen Eczacıbaşı’nın başarılı oyuncusu Hande Baladın, çok iyi bir takımla oynadıklarını belirterek, “Bütün takımımla gurur duyuyorum. En başından beri hedefimiz buydu” dedi.

Hande Baladın: 'Takımımla gurur duyuyorum' - Tıkla İzle

CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi Yarı Final rövanş maçında Eczacıbaşı Dynavit, İtalyan ekibi Igor Gorgonzola Novara'yı 3-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Müsabakanın ardından İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulunan Hande Baladın, “Zor bir maçtı bizim için. Novara'da oynadığımız ilk maçta maalesef 3-2 yenilgiyle dönmüştük. İlk maçta çok fazla basit hata yapmıştık. Açıkçası Novara'yı durduramamıştık. Burada kararlı çıktık sahaya. Bu kararlılığımızı da maçın başından sonuna kadar gösterme fırsatı yakaladık. Bugün çok iyi bir takım oyunu oynadık. O yüzden bütün takımımla gurur duyuyorum. En başından beri hedefimiz buydu” ifadelerini kullandı.

“Kazanacağımıza emindik”

İlk maçın ardından iyi bir motivasyon sağladıklarını vurgulayan Hande, “Maçtan sonra çok üzgündük yenilgi aldığımız için ama daha sonra elimizde fırsatın olduğunu da biliyorduk. Burada taraftarlarımızın önünde büyük bir destekle kazanacağımıza emindik. Çok da güzel net bir skorla bitti. Çok mutluyuz” şeklinde konuştu.

İsmail Yasin Akçın - Yunus Emre Öztaş
 

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