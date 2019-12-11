İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Handke, Kosova'da istenmeyen kişi ilan edildi

Handke, Kosova'da istenmeyen kişi ilan edildi
Handke, Kosova'da istenmeyen kişi ilan edildi

Balkanlarda Miloşeviç rejimi tarafından işlenen soykırımları inkar eden Avusturyalı yazar Peter Handke, Kosova’da “istenmeyen kişi” ilan edildi.

Kosova Dışişleri Bakanı Behgjet Pacolli, Nobel Edebiyat Ödülü'ne layık görülen soykırım inkarcısı yazar Peter Handke'nin "istenmeyen kişi" ilan edildiğini bildirdi. Bakan Pacolli, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Peter Handke'yi Kosova'da “person non grata” ilan ettiklerini belirterek, suçların inkarı ile suçluların desteklenmesinin korkunç bir suç olduğunu hatırlattı.

Pacolli, Kosova'da Sırp güçlerinin katliamlarını kanıtlayan 10 kadar dosyayı Kosova Özel Savcılığına takdim ettiklerini açıklayarak, Kosova'da suç işleyen Sırpların yüzde 95'inin serbest dolaştığına dikkat çekti.

Kosova Nobel törenini boykot eden ülkeler arasında yer aldı.

Ercan Kasap

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.