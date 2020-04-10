Hangi ülkelerde korona virüsü yok?

Korona virüs vaka sayısı bir milyona yaklaşırken binlerce kişi salgın nedeniyle hayatını kaybetti. Virüs ile mücadelede aşı bulma çabaları son hız devam ederken bazı ülkeler virüs vakalarını kontrol altına almak için sıkı önlemler alıyor.Çin'in Vuhan kentinden yayılan virüsün görülmediği ülkeler de var. Virüsün görülmediği ülkelerle ilgili iki unsur öne çıkıyor. Tespit için önem arz eden testlerin yapılmaması ve sansür tartışmaları.
İŞTE CORONA VİRÜSÜN GÖRÜLMEDİĞİ 8 ÜLKE
TÜRKMENİSTAN
TACİKİSTAN
GÜNEY SUDAN
KUZEY KORE
MALAVİ ADASI
SAO TOME
KOMOR ADALARI
LESOTHO