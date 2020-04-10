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Hangi ülkelerde korona virüsü yok?

Hangi ülkelerde korona virüsü yok?
Hangi ülkelerde korona virüsü yok?

Korona virüs tüm dünyaya yayılırken salgından etkilenmeyen ülkeler de var. Peki bu ülkeler hangileri?

Hangi ülkelerde korona virüsü yok? - Tıkla İzle


Korona virüs vaka sayısı bir milyona yaklaşırken binlerce kişi salgın nedeniyle hayatını kaybetti. Virüs ile mücadelede aşı bulma çabaları son hız devam ederken bazı ülkeler virüs vakalarını kontrol altına almak için sıkı önlemler alıyor.Çin'in Vuhan kentinden yayılan virüsün görülmediği ülkeler de var. Virüsün görülmediği ülkelerle ilgili iki unsur öne çıkıyor. Tespit için önem arz eden testlerin yapılmaması ve sansür tartışmaları.

İŞTE CORONA VİRÜSÜN GÖRÜLMEDİĞİ 8 ÜLKE

TÜRKMENİSTAN

TACİKİSTAN

GÜNEY SUDAN

KUZEY KORE

MALAVİ ADASI

SAO TOME

KOMOR ADALARI

LESOTHO
 

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