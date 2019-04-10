Hani her şey Erdoğan'ın emrindeydi?

31 Mart'ı bir türlü geride bırakamıyoruz.. İddialar gerçekten ciddi ve seçim sonucunu değiştirebilecek boyutta..

Seçim gecesi Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu arasındaki oy farkı 29 binlerdeydi..

Dün itibarıyla 14 bin küsurlara düştü..

YSK gece yarısı tarihî bir karara imza attı..

AK Parti'nin, oyların 38 ilçede yeniden sayılması talebini reddetti..

TÜRKİYE'NİN YAPTIĞI EN İYİ ŞEY

Bir defa çok partili hayata geçildiği 1950'lerden beri onlarca seçim yapıldı bu ülkede..

Bunların hiçbirine gölge, şaibe düşmedi, yapışmadı..

Uluslararası platformlarda, mahkemelerde tartışılmadı..

Bunun altını çizmemiz lazım..

Türkiye'nin seçimler konusunda tertemiz bir sicili var..

Bu bölümü İmamoğlu birkaç kez okumalı..

YARGI, BÜROKRASİ HER ŞEY EMRİNDE!

Genel algıya bakalım:

Asker, polis, yargı..

-“Bürokrasinin tamamı Erdoğan'ın emrinde..”

-“Tak diye emreder, şak diye hemen yaparlar..”

Öyle olmadığı bir kez daha görüldü..

YSK, AK Parti'nin talebini reddetti..

Mansur Yavaş'ın mazbatası verildi..

O gereksiz büyük laflara, yurt dışına bayrak sallamaya ne gerek vardı?

İSTANBUL'DA BİTEN BİR ŞEY YOK

YSK'nın kararı çok açık..

Hâlâ anlamayanlar olduğu için izah edelim:

21 ilçede 51 sandık yeniden sayılacak..

Her sandıkta 350 oy olduğunu varsayacak olursak;

Yaklaşık 19 bin oydan söz ediyoruz..

Konuşulan, yazılan hileler tespit edilirse, işte o zaman işin şekli değişir..

YSK, İstanbul için “seçimlerin yenilenmesi” kararı verebilir..

AK Parti'nin olağanüstü itiraz hakkı var..

Henüz biten, uçan, kaçan bir şey yok..

Onu bunu tehdit etmenin;

Hoplayıp zıplamanın manası da yok..

Sabırla birkaç gün daha beklemeliyiz..

TÜRK HALKI DEMOKRASİYİ İÇSELLEŞTİRDİ

Son 5 yılda 7 seçim atlattık..

Kolay değil..

Hangi Avrupa ülkesinde bu kadar seçim yapıldı?

Türk halkı, üzerine düşen yükümlülükleri fazlasıyla yerine getirdi..

Bunu her defasında yeniden ispat etti..

Katılım oranlarına bakın hep yüzde 80'lerin üzerinde..

“AMAN BANA NE!”

Seçim öncesi yaşanan gerilim, kutuplaşma Batı'da da yaşanıyor..

Türkiye her seçim sonrasında hızlı bir şekilde gerçek gündemine dönüyor..

Propaganda döneminin ayrıştırıcı izlerini ortadan kaldırıyor..

Ama bir noktada daha Türkiye, Batı'dan pozitif anlamda ayrılıyor..

Tek bir Türk vatandaşının bile ülkesi için “Aman bana ne!” dediğini duydunuz mu?

Hiçbir zaman “Beni ilgilendirmez” demedi..

15 Temmuz'da sokağa çıkarak direkt müdahalede bulunmadı mı?

Hangi Batı ülkesinde böyle bir olay gerçekleşirdi?

Bırakın onu bunu..

Avrupa'da halkın neredeyse yarısı sandığa gitmiyor..

ROBOTLAŞMADIK!

Aşırı sağ bütün Batı'yı hegemonyası altına altı..

Irkçılık, yabancı düşmanlığı aynı şekilde..

Mekanikleşen, robotlaşan materyalist yeni Batı var artık karşımızda..

Türkiye'de durum farklı.. Böyle bir yöneliş yok..

Ama bir gün bizim kapımız da çalınabilir..

Hepsinin temelinde ekonomik sıkıntı var..

RAHATSIZLAR, ÇÜNKÜ...

Cumhurbaşkanı'nın balkon konuşmasında da yeni Türkiye vizyonunun izleri vardı..

Darbe sonrası yeni bir Türkiye kuruluyor..

İç ve dış güvenlik paradigmalarının tamamı değişti..

Hepsi millîleşti..

İşte hegemon güçler tam da bu yüzden rahatsız..

İçini oyamadıkları, yönetemedikleri Türkiye işlerine gelmiyor çünkü..

DOLARLA OYNAYACAKLAR

Dolar daha önce niye yükselirdi?

Reel ve makro ekonomik krizler nedeniyle..

Seçimlerden 1 hafta önce yaşadığımız dolarizasyonun altında yatan ne peki?

-İç ve dış politik nedenler.. Ekonomi ile ilgisi yok!

Doları bir dakikada 5.35'lerden 5.84'lere çıkarttılar..

Doları silah olarak kullandılar, bundan sonra da kullanacaklar..

Türk halkı olarak hiçbirimizin doları silah olarak kullananlara alet olmaması gerekir..

“SÖZ SAHİBİ TÜRKİYE” İSTEMİYORUZ

Dış ticaret açığında iyi durumdayız..

Aylık 7-8 milyar dolarlarda 2 milyar dolarlara kadar düştü..

Kimse sizi durup dururken güçlü yapmak istemez..

Suriye'de, Irak'ta, Orta Doğu'da inisiyatif kullandırmaz..

Yeni dış politik gelişmelere ve çalkantılara karşı hazırlıklı olmalıyız..

Cumhurbaşkanı neyin peşinde?

-Daha güçlü, özgür ve ayakları üzerinde dimdik durabilen Türkiye..

-Ulusal güvenliğinden zerre taviz vermeyen Türkiye..

Özetle Türkiye davasının peşinde..

Ama başka şeylerin peşinde koşanlar var..

Çok aceleci davrananlar var..

Durun bakalım..

Oturun oturduğunuz yerde..

Biten, yiten henüz bir şey yok ortada...

Türkiye Gazetesi