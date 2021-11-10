Hani ilçesinde 1992 şehitleri anıldı

9 Kasım 1992'de PKK'lı teröristlerce yapılan hain saldırıda askerlik şubesinde görevli Astsubay Kemal Ay, eşi Nesrin Ay ve oğlu Mustafa Ay ile lojmanda misafir olarak bulunan sivil memur Süleyman Dalgın'ın eşi Fatma Dalgın, kızları Sedef ve Sevda Dalgın, Sebiha Macar, Hülya Aslan, Mensure Aslan, Gazeteci Yaşar Aktay ile Lice ilçesinden yardıma gelen polis memuru İhsan Sal ve Ufuktan Güneş şehit olmuştu. Anma programında konuşan Hani Kaymakamı Abdullah Yüksel, “Hain saldırı sonucu vefat eden aziz şehitlerimizi, şehadetlerinin 29. yılında Hani ilçemizde düzenlenen anlamlı programla andık. Aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz. Aziz şehitlerimizin ruhları şad, mekanları cennet olsun” dedi.





Düzenlenen anma programı kapsamında Hani Kaymakamı Abdullah Yüksel, beraberinde İlçe Belediye Başkan Vekili Zülfi Çiçek, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı İlyas Güler, İlçe Emniyet Amiri Başkomiser Berat Gün, AK Parti İlçe Başkanı Şevket Uçak, MHP İlçe Başkanı Abdulhamit Aruser ve kurum amirleri ile birlikte şehit Sabiha Macar'ın oğlu Sedat Macar'ın evini ziyaret etti. Ziyaret sonrası merkez mezarlığına geçilerek şehit Sabiha Macar'ın mezarı başında şehitler için dualar edildi.







Hasan Dayan

