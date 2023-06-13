Hapimag Sea Garden Resort Bodrum, Global Wellness Day'e ev sahipliği yaptı

Sezon açılışını 1 Mayıs'ta gerçekleştiren Hapimag Sea Garden Resort Bodrum, “Bir gün tüm yaşamınızı değiştirebilir” diyerek, katılımcılara iyi yaşam formülleri sunan Global Wellness Day'e ev sahipliği yaptı. Bodrum'un önemli koylarından biri olan Yalıçiftlik'te hizmet veren Hapimag Sea Garden Resort Bodrum'da gün boyu gerçekleşen etkinlikte katılımcılar, uzmanlar eşliğindeki dans odaklı etkinliklerin yanı sıra farkındalık ve gastronomi odaklı söyleşiler, alanında uzman konukların anlatımıyla katılımcılarla buluştu.

Global Wellness Day'in bu yılki teması 'dancemagenta'

Tesis, bu yıl 10 Haziran 2023 tarihinde 'dancemagenta' temasıyla 12'nci kez düzenlenen Global Wellness Day etkinliğine ev sahipliği yaptı. İyi yaşam konusunda farkındalığın artmasını hedefleyen, “Bir gün tüm yaşamınızı değiştirebilir” mottosuyla Belgin Aksoy'un liderliğinde tüm dünya genelinde kutlanan Global Welness Day bu yıl da yoga ve dans etkinlikleri, söyleşi ve workshop'lar ile gerçekleşti.

Hapimag'ın sağlıklı kahvaltısı ile başlayan Global Wellness Day yoga ile devam etti. Dans ve aerobiği aynı potada eriten etkinliklerde katılımcılar hem eğlendi hem spor yaptı. Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Görevlisi Serap Kuzucuk, dansın vücuda ve ruha yaptığı iyileştirici etkinin detaylarını anlattı. Gün boyu su sporları ve dansın birbirine nasıl entegre olacağını deneyimleyen katılımcıların en yoğun ilgi gösterdiği program başlıklarından biri gastronomi oldu. Hapimag Sea Garden Resort Bodrum'un Executive Şef'i Orhan Demirok, sağlıklı beslenmenin aslında çok da zor olmadığını anlaşılır ve yalın haliyle katılımcılara gösterdi.

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