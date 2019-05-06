Hapis cezasını cami temizleyerek geçiriyor

İşlediği suçtan ötürü yargılanıp hapis cezasına çarptırılan Hamdi Yazlıkçı'ya Ramazan Ayında ders gibi bir ceza verildi. Cezasının bir kısmını cezaevinde geçiren Yazlıkçı denetimli serbestlik kapsamında, kalan ceza süresini de Ataşehir'deki İçerenköy Merkez Camii'de temizlik yaparak geçiriyor. Yazlıkçı, haftanın 5 günü 4 saat çalışarak camiyi ve caminin bahçesini temizliyor.

Hapis cezası kamu hizmetine çevrilen Hamdi Yazlıkçı, burada insanlara yardım etmekten dolayı mutlu olduğunu belirterek, “Camimizin temizliğinden sorumluyum. Allah izin verirse temizliğimizi yapıyoruz mıntıkamızı yapıyoruz, çöp temizliğimizi yapıyoruz. Abilerimize kardeşlerimize yardımcı olabilirsek olmaya çalışıyoruz. Ramazan gireceği için insanlar yoğunluk yapacağı için buraya biraz daha dikkate alarak temizledim. Amcalarımla muhabbet ediyorum, bilmediklerimi öğrenmeye çalışıyorum. Cahillik dönemimiz varmış, çok varmış. Burada biraz daha aydınlatmaya çalışıyorum kendimi. Kendimi bulmaya çalışıyorum, İnşallah da bulurum. Cenab-ı Allah bana müsaade eder İnşallah” dedi.

Cezası bittikten sonra iş bulma konusunda sorun yaşadığını dile getiren Yazlıkçı, “Tabii ki ceza bittikten sonra ne yapacağım? Çünkü cezam bittikten sonra iş vermiyor kimse. Hani derler ya iş yok İstanbul'da. İş var ama bizi layık görmüyorlar işlere. Çünkü sabıkalı bir insansın. Biraz insanlar önyargı yapıyorlar. Normalde bizi çalıştırmak istiyorlar ama diyorlar ki sizi çalıştırsın. Taşın altına elini sokmak istemiyorlar. Bu kamu işi bittikten sonra bir işim olsun sevinirim” dedi.

Halit Arslan

