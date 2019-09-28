Happy Moon's, 20'nci yılında yurtiçinde ve yurtdışında atağa geçiyor

Kuruluşunun ardından 20 yılı geride bırakan Happy Moon's Grup, bu yıl açtığı 6 yeni şube ile toplamda 28 şubeye ulaşarak, yurtiçinin yanı sıra yurtdışındaki çalışmalarını da hızlandırmayı amaçlıyor.

20'nci yılları kapsamında hedef ve projeleri hakkında bilgiler veren Happy Moon's Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aymutlu, 2018 yılında ciro ve şube sayısı olarak yüzde 56'lık bir büyüme elde ettiklerini, bu yılı da yüzde 50 büyüme ile kapatmayı planladıklarını söyledi.

Geçen yıl tüm şubelerine gelen müşteri sayısının 6,9 milyon olduğunu açıklayan Aymutlu, söz konusu rakamı bu yıl 8 milyona çıkarmayı planladıklarını açıkladı. Aymutlu, "Bu yılın sonunda ciro hedefimiz ise yaklaşık 250 milyon TL. 2018'de yaklaşık 200 milyon TL civarındaydı. Tüm şubelerimizde yaklaşık 2 bin çalışanımız var. Markalarımız arasında yer alan Manhattan Cafe, Bob's Kitchen'daki çalışanlarımız ile birlikte bu rakam 2 bin 200'e ulaşıyor" diye konuştu.

Bir ayda 5 yeni şube

Akaretler, Marmara Park, Antalya Lara ve Azerbaycan Bakü'deki şubelerin açılışının gerçekleştirildiğini, Samsun'daki şubeyi de açmak üzere olduklarını ve böylece bir ayda açacakları şube sayısının 5'e ulaşacağını anlatan Aymutlu, özellikle AVM'lerden yoğun talep aldıklarını vurguladı.

"Gelecek için de önemli hedeflerimiz var. Happy Moons olarak önümüzdeki sene 5 yeni şube açmayı planlıyoruz. Bunun sayısı artabilir" ifadelerini kullanan Aymutlu, 28 şubelerinin 10 tanesinin de franchise sistemi ile işletildiğini belirtti.

"Ortadoğu'da master franchise vermek istiyoruz"

Yurtdışı çalışmaları hakkında da bilgiler veren Aymutlu, Londra'da şube açmayı planladıklarını, bu kapsamda fizibilite çalışmaları yürüttüklerini ve sürecin devam ettiğini açıkladı. Aymutlu, "Avrupa ülkelerinde bire bir işin içinde olmak istiyoruz. Ortadoğu'da master franchise vermek istiyoruz. Şu anda en çok odaklandığımız nokta Londra. Yatırımcı ortak da alabiliriz, kendimiz de açabiliriz" diye konuştu.

"Evde yemek yapmak dışarda yemek yapmaya göre daha pahalı"

Elde ettikleri hızlı büyümede yurtiçindeki tüketimin devam etmesinin de önemli bir rol oynadığını vurgulayan Aymutlu, "Resesyonun etkisi restoranlara yansımadı. Özellikle üç büyük şehir başka bir hikaye, diğer şehirler başka bir hikaye. İstanbul'da herkes çalışıyor. Hatta bu bir avantaj. Evde yemek yapmak dışarda yemek yapmaya göre daha pahalıya mal oluyor. Zaman maliyeti var bir de malzeme maliyeti var. İstanbul'da herkes hemen hemen aynı şartlarda çalışıyor, okuyor. Bu restorancılık sektörünü büyüten bir durum. Ama Anadolu tarafında evde yemek pişmeye devam ediyor. Gençler dışarda daha çok tüketiyor. 30 yaş üstü evde yemek yiyor ama dışarda çay-kahve içelim, tatlı yiyelim diyorlar. Zaman içinde yeni nesil geldikçe Anadolu da İstanbul gibi olacak" açıklamalarını yaptı.

"Dünyanın farklı havalimanı noktalarında olabiliriz"

Geçtiğimiz günlerde ilk havalimanı şubesini Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda açtıklarını anımsatan Aymutlu, "Sabiha Gökçen'de HMS-HOST ile bir franchise anlaşmamız var. Hollandalı bir firma. Dünyadaki havalimanlarının yüzde 70'inin yeme-içmesini yönetiyor. Orada iyi bir ortaklık yaptık. Şu anda İstanbul Havalimanı ile kira şartlarıyla ilgili olarak görüşüyorlar. Bizi orada heyecanlandıran Sabiha Gökçen'deki ilişkimizi diğer ülkelerdeki havalimanlarına aktarabilmek. Biz de onlar da gidişatımızdan memnun kalırsak bu noktadan büyüme kaydedebileceğiz. Belki ilerde dünyanın farklı havalimanı noktalarında olabileceğiz" diye konuştu.