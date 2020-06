Harabe evlerinde onlarca kediye bakıyorlar

Hakkari'nin Yukarı Merzan Mahallesi'nde ikamet eden 56 yaşındaki Kadir ve 55 yaşındaki engeli eşi Hatice Yılmaz, çocukları olmadığı için kendilerini sahipsiz sokak kedilerine adadı. Her tarafı delik deşik olan ve meydana gelen derin çatlaklardan dışarının rahat bir şekilde görüldüğü ev, görenleri hayrete düşürüyor. Bir süredir hiç kimsenin sahip çıkmadığı sokak kedilerini evinde çocuk gibi besleyen Hatice Yılmaz, aldığı engelli maaşını da kedilerin beslenmesine harcıyor.

Ölmeden önce evinin onarılmasını istiyor

Bel fıtığı ve kafasında da kist bulunan Hatice Yılmaz, evde bulunan yaklaşık 25 kediye çocukları gibi bakıyor. Kedilerin beslenmesini sağlayan Hatice Yılmaz, ölmeden önce tek isteğinin evinin onarılması olduğunu söyledi. Yılmaz, “Ben engelliyim, bel fıtığım ve kafamda kist var. Eşim Kadir ise kalp hastası ve nefes darlığı var. Bir ara Ankara'ya tedavi için gittik, bir daha da maddi imkansızlıklardan dolayı gidemedik. Kaldığımız toprak ev ise ağabeyim tarafından bize verilmiş, başkada hiçbir gelirimiz yok. Çocuklarımız yok, sahipsiz kalan kedilere bakarak yaşamamızı sürdürüyoruz” dedi.

“Bu harabe evde ölümle burun buruna yaşıyoruz”

Kaldığımız toprak evin her tarafının döküldüğünü ve dışarının içeriden göründüğünü dile getiren Yılmaz, “Çökmemesi içinde tahta kolonlarla destekledik. Bu harabe evde ölümle burun buruna yaşıyoruz. Bazen de rüzgarlı havalarda dışarı çıkıyoruz, ev her an çökebilir diye. Hayırsever vatandaşlar ve devlet büyüklerinden tek isteğimiz, evimizin onarılmasıdır” şeklinde konuştu.

Kedilere mama desteği

Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri ise aileyi ziyaret ederek kedilerine mama desteğinde bulundu. Böyle duyarlı ailelerin çok zor bulunduğunu belirten veteriner ekipleri, ailenin yokluk içinde olmasına rağmen 25'e yakın sokak kedisine sahip çıktığını belirtti. Veteriner Hakim Fatih Çiftçi, “Hatice teyzenin yaklaşık 25 kedisi var. Bize ihbar geldiğinde baya şaşırdık. Kentte bu kadar kedi besleyen aileye rastlanmadık. Çocuğu olmayan teyzenin 25 kediye bakması bizi sevindirdi. Bizde veteriner ekibi olarak kendilerine mama desteğinde bulunuyoruz. Kedilerin tedavilerini yapıyoruz. İki kedisi ise hastaydı. Tedavisi burada mümkün olmadığı için Van Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım Merkezine gönderdik. Tedavileri bittikten sonra tekrar getirip aileye teslim edeceğiz” diye konuştu.

Feyzullah Taş