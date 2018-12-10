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Haraç vermeyenlerin ev ve iş yerini kurşunladılar

Haraç vermeyenlerin ev ve iş yerini kurşunladılar
Haraç vermeyenlerin ev ve iş yerini kurşunladılar

Mersin’de organize suç örgütüne yönelik operasyonda, iş yerlerinden zorla haraç topladığı ve haraç vermeyen kişilerin ev ve iş yerlerine silahlı saldırı düzenlediği iddia edilen 15 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Mersin'de birden çok kişi ile yağma, ikamet ve iş yeri kurşunlama, kasten yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, tehdit suçlarına karışan şahıslara yönelik Mersin Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından çalışma başlatıldı. Şüphelileri tespit eden ekipler, şahısların ikamet adreslerine yaptıkları operasyonda, 15 kişiyi gözaltına aldı. 

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslardan 5'i ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 10 şüpheli ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.  

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