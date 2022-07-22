Haramidere Islah Çalışması'nın ilk etabı 4 ay içerisinde tamamlanıyor

Esenyurt'ta sık sık sel ve taşkınlara neden olan Haramidere'de başlatılan ıslah çalışmasının ilk etabı 4 ay içerisinde tamamlanıyor. Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, başta 'Haramidere Islah Çalışması' olmak üzere ilçede yürütülen diğer alt yapı çalışmalarını görüşmek üzere İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa ile toplantı düzenledi. Yaşanan sel felaketinin ve Haramidere ıslahının ana konu olarak görüşüldüğü toplantıda, ikiliye, İSKİ Atık Su İnşaat Daire Başkanı Mahmut Kahraman, İSKİ Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Bekir Sami Kocazeybek, Esenyurt Belediyesi Başkan Yardımcısı Belgin Oflazoğlu Orkunoğlu, Haramidere ıslah çalışmasını yürüten firma temsilcileri ve birim müdürleri eşlik etti.

İlk etap 4 ayda tamamlanıyor

Görüşmede, aşırı yağışlarda sık sık taşan ve sellere neden olan Haramidere'de başlatılan çalışmanın hızlandırılarak ilk etabının önümüzdeki dört ay içerisinde tamamlanacağı müjdesi verildi. Toplantıda ayrıca projeye bazı eklentiler yapılarak, dere içerisinde yerleştiren kolektörlerin proje bitiş alanından daha kuzeye çıkarılması kararlaştırıldı. Başkan Bozkurt, İSKİ Genel Müdürü Başa ve beraberindekiler toplantının ardından sahaya inerek, geçtiğimiz hafta yaşanan aşırı yağış sonrası su baskınlarının meydana geldiği Pınar ve Yeşilkent Mahalleleri ile Haramidere Islah Çalışması'nda incelemelerde bulundu.