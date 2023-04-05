Haramidere Sanayi Sitesi'nde silahlı kavga: 1 yaralı

Olay, Beylikdüzü Haramidere Sanayi Sitesi içerisinde bulunan ıslak mendil imalatı yapan bir iş yerinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, araçla imalathaneye gelen şahıslarla iş yeri sahibi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavganın şiddetiyle iş yeri sahibi, şahıslar tarafından tekme tokat darp edildi. Olaya çevredeki vatandaşlar müdahale edince silahına davranan şahıslardan birisi rastgele art arda 9 el ateş etti. Açılan ateş park halindeki araçlara da denk geldi. Olay yerine ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralanan adamı ambulans ile hastaneye kaldırdı. İş yeri sahibinin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Olay yeri inceleme ekipleri, sokağı trafiğe kapatarak çevrede inceleme yaptı. Polis ekipleriyse araçla kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Murat Delice - Hakan Polat

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