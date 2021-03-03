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Haramidere TEM Bağlantı yolunda can pazarı: 5 yaralı

Haramidere TEM Bağlantı yolunda can pazarı: 5 yaralı
Haramidere TEM Bağlantı yolunda can pazarı: 5 yaralı

.Esenyurt Haramidere TEM Bağlantı yolunda biri kamyon toplam 4 aracın karıştığı sıkışmalı kazada 5 kişi yaralandı. Kaza sonrası adeta can pazarının kurulduğu TEM otoyolu Bahçeşehir ve Beylikdüzü istikametinde duran trafik drone ile havadan görüntülendi.

Haramidere TEM Bağlantı yolunda can pazarı: 5 yaralı - Tıkla İzle

Kaza, saat 14.00 sıralarında Haramidere TEM Bağlantı Yolu'nda meydana geldi. İddiaya göre hafif ticari araç ile hususi araç Beylikdüzü istikametine seyir halindeyken şerit değiştirme sırasında çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile hafif ticari araç bariyerleri aşarak Bahçeşehir istikametine geçti. Hafif ticari aracın bir diğer hususi araca ardından da kamyona çarpmasıyla kamyon sürücüsü araç içinde sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kamyon sürücüsü sıkıştığı yerden kurtarıldı. 4 araçta bulunan toplam 5 yaralı sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Trafik durma noktasına gelirken yoğunluk drone ile havadan da görüntülendi.

Murat Delice -Erdal Can İçelli
 

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