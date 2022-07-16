Harçlıklarını biriktirerek aldığı bisikleti saniyeler içinde böyle çalındı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde 12 yaşındaki Kerem Tunçal'ın ağaç kenarına bıraktığı bisikleti çalındı. Yaşanan hırsızlık anları ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Durumun haber verilmesi üzerine harekete geçen polis ekipleri, bisikleti ve hırsızlık şüphelisini bulmak için çalışma başlattı. 12 yaşındaki Tunçal ise babasının yanında çalışarak ve bayramlarda topladığı paralarla bisikleti satın aldığını söyledi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde şahsın bisikletin etrafında dolaşması, bisikletin üzerine binerek bölgeden uzaklaşması yer alıyor.

“Kendi parasıyla aldığı bir bisikletti”

Oğlunun bisikleti çalındığını öğrenen ve polis merkezine giderek şikayette bulunan baba Serkan Tunçal, “İşten eve geldiğimde oğlum bana bisikletinin çalındığını söyledi. Bende polis merkezine giderek gerekli işlemleri başlattım. Üzülerek söylüyorum; çocuğumun kendi parası bu benim yanımda çalışarak, bayramlarda topladığı harçlıkları biriktirerek kendi parasıyla aldığı bir bisikletti. Bu şekilde çalınması daha bir üzücü oldu, babası olarak kendi paramla aldığım bir bisiklet olsaydı bu kadar üzülmezdim” dedi.

“Uzun süre biriktirdiğim parayla aldığım bisikletti”

Bisikletinin çalındığını güvenlik kamerasından öğrenen 12 yaşındaki Kerem Tunçal, “Ben bisikletimi ağacın yanına bıraktım ve yarım saat oyun oynamaya gittim. Oyunum bittikten sonra dışarı çıktığımda bisikletimi göremedim. Kameralara baktığımızda bisikletimin çalındığını gördüm ve büyük bir üzüntü yaşadım. Babamın yanında çalışarak ve bayram harçlıklarımla uzun süre biriktirdiğim parayla aldığım bisikletti. Çalan kişi Allah'ından bulsun, büyük üzüntü yaşadım. Bisikletle babamın yanına, spora gidiyordum. Bisikletimin bir an önce bulunmasını istiyorum” diye konuştu.

Orkun Kaya

