Harekâta tam destek

Cumhur İttifakı'nın ortakları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde en son 27 Şubat'ta bir araya gelen liderlerin 82 gün aradan sonra gerçekleştirdiği dünkü zirve yaklaşık bir saat sürdü.

Edinilen bilgilere göre görüşmede öncelikli olarak Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik gerçekleştirilen Pençe-Kaplan Harekâtı'yla ilgili son gelişmeler değerlendirildi. Erdoğan'ın sahadaki son durum hakkında Bahçeli'ye bilgi verdiği ve önümüzdeki süreçte atılacak stratejik adımları paylaştığı belirtildi. Bahçeli'nin ise terör örgütleriyle olan mücadelede hükûmete olan desteğin her zaman devam edeceğini ifade ettiği aktarıldı.



Görüşmede, masaya yatırılan bir diğer konu ise Libya oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Libya'daki krize çözüm bulmak için dünya başkentleriyle yapılan temasla ilgili, yürütülen diplomasi trafiğini Bahçeli'ye anlattığı kaydedildi.Erdoğan ve Bahçeli, iç politikayla ilgili de önemli istişarelerde bulundu. Erdoğan'ın Bahçeli'ye baroların seçim sistemiyle ilgili yapılacak düzenlemenin taslak metnini verdiği, Bahçeli'nin de Erdoğan'a söz konusu düzenlemeye ilişkin MHP'nin TBMM'de destek vereceğini ilettiği öğrenildi. Baro düzenlemesinin yanı sıra görüşmede, TBMM'de 12 Temmuz'da yapılacak meclis başkanlığı seçiminde Cumhur İttifakı adayının kim olacağı ve siyasi partiler kanunda yapılacak değişiklikler de konuşuldu.İki liderin görüşmesinde, Ayasofya'nın ibadete açılmasının da gündeme geldiği, Danıştay'ın 2 Temmuz'da vereceği karardan sonra atılması gereken adımlar konusunda değerlendirmelerde bulundukları kaydedildi.Türkiye Gazetesi