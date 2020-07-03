Hareket halinde alev alan otomobil yandı

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Kargıcak Mahallesi Dalkıç Caddesi'nde meydana geldi. Hasan Ayav yönetimindeki 01 AAV 474 plakalı otomobil seyir halindeyken motor bölümü alev aldı. Bunun üzerine durdurup aracından inen Ayav ile çevredekiler yangın söndürme cihazı ile alevlere müdahale etti. Ancak tüm çabalarına rağmen alevlerin büyümesine engel olamadı. İhbar üzerine olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği araç söndürüldü. Elektrik aksamından çıktığı tahmin edilen yangın sonrası otomobil kullanılamaz hale geldi.

