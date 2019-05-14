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Hareket halinde uyuyan sürücü TIR'a arkadan çarptı

Hareket halinde uyuyan sürücü TIR'a arkadan çarptı
Hareket halinde uyuyan sürücü TIR'a arkadan çarptı

Bursa'da otobanda seyir halinde uyuya kalan otomobil sürücüsü, hareket halindeki TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobilde sıkışan 2 kişiyi itfaiye ekipleri aracın tavanını keserek kurtarırken, yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza, sabah 07.00 sularında Ankara-Bursa otoyolu İsmetiye Viyadüğünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bursa istikametine seyir halinde olan 34 BNF 318 plakalı otomobil sürücüsü Yaşar K. iddiaya göre uyuya kalarak Volkan D. kontrolündeki 16 SIU 12 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle sürücü Yaşar K. ve yolcu konumundaki Nejdet D. araç içerisinde sıkıştı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaralıların sıkıştığı otomobilin tavanını keserek, Yaşar K. ve Nejdet D.'yi bulunduğu yerden kurtardı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. TIR sürücüsü Volkan D. polis ekiplerince ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
Sürücü Yaşar K.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Nejdet D.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.  

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