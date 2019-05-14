Hareketsiz yaşam diyabete neden oluyor

Medicana Bahçelievler Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Nesriye Demirel diyabet hastalıkları hakkında açıklama yaptı. Diyabetin insülin hormonunun yokluğu, eksikliği ya da etkisizliği sonucunda meydana geldiğini söyleyen Dr. Nesriye Demirel, "Tip 1 diyabet vakalarının yüzde 5-10 oranında genellikle çocuklarda görülüyor. Tip 1 diyabet hastalarında insülin üretimi hiç yoktur. Bilinmeyen bir nedenle harekete geçen bağışıklık sistemi, insülin yapımını üstlenen pankreas beta hücrelerini tahrip eder. Tip 2 diyabet vakalarının yüzde 90'ını oluşturur. Tip 2 diyabet genel olarak yetişkinlerde görülür. Ancak yaşam şartlarına bağlı olarak hareketsizlik yanlış beslenme alışkanlığı ile ergenlik çağındaki çocuklarda da görülmeye başlandı. Şeker hastalığının henüz belirtilerini vermeden 10-15 yıl süren sessiz döneme gizli şeker adını veriyoruz. Bu dönemde, açlık kan şekeri normal seyrettiği için ancak tokluk kan şeker ölçümleri veya özel ileri tetkikler ile tanı konulabilir" dedi.

Diyabeti kontrol altına almak ve önlemenin ancak hastalığın erken dönemi denilen gizli şeker döneminde mümkün olduğunu kaydeden Dr. Demirel, "Gizli şekeri olan kişilerde yüzde 5 oranında kilo kaybı ve günde yarım saatlik bir yürüyüş diyabet oluşma riskini yarı yarıya önlüyor. Hayat tarzı değişikliği ile bu mümkündür" diye konuştu.

"Aşırı kalorili yemekler diyabeti hızlandırıyor"

Günümüzde teknolojinin hızla yaygınlaşması, insan hayatına getirdiği yeni yaşam biçimi diyabete zemin hazırlamakta olduğunu belirten Dr. Nesriye Demirel, "Teknoloji ile otomobilin insan hayatına girmesi hareket sahasını azalttı. Bilgiye erişim ve İnternet iş akışını hızlandırdı. Akıllı telefon, sosyal medya toplumsal ilişkileri, depresif mutsuz gergin insan sayısı arttı. Yemek hazırlamayı, sofra kurmayı, sağlıklı yemek yapmayı terk ettik. Yemek telefonla hazır gelir, ayakta yenir oldu. Amerikan tipi fast food ile yüksek kalorili aşırı yağlı yemek kültürü hem obezite hem de diyabeti hızlandırdı. Diyabet tedavisinde multidisipliner yaklaşım önemlidir. Diyabeti durdurmak mümkündür. Bu konuda hayat tarzı değişikliği çok önemlidir. Hayat tarzı değişikliği için ise sağlıklı beslenme programına uyma, beyaz un, tuz tüketiminin azaltılması, uygun kalorili beslenme, egzersiz ve spor çok önemlidir" ifadelerini kullandı.