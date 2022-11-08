İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Haris Seferovic ikinci golünü kaydetti

Haris Seferovic ikinci golünü kaydetti
Haris Seferovic ikinci golünü kaydetti

Galatasaray’ın İsviçreli futbolcusu Haris Seferovic, Ofspor maçında attığı golle bu sezon ikinci gol sevincini yaşadı.

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nda Galatasaray evinde TFF 3. Lig ekiplerinden Ofspor ile karşılaşırken, sarı-kırmızılıların beraberlik golünü Haris Seferovic kaydetti. Mücadelenin 18. dakikasında geriye düşen Cimbom'da 37. dakikada sahneye çıkan Seferovic eşitliği sağladı.
Daha önce de kupada oynanan Kastamonuspor maçında gol atan 30 yaşındaki futbolcu, bu müsabakayla birlikte ikinci gol sevincini yaşadı.
Mücadeleye 11'de başlayan Haris Seferovic, 85. dakikada yerini Kerem Aktürkoğlu'na bıraktı.

Oğuzhan Ort
 

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.