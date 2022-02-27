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Harkov, Rus askerlerinden temizlendi

Harkov, Rus askerlerinden temizlendi
Harkov, Rus askerlerinden temizlendi

Ukrayna Harkov Valiliği tarafından, Harkov’un Rus askerlerinden tamamen temizlendiği açıklandı.

Harkov, Rus askerlerinden temizlendi - Tıkla İzle

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri harekatın dördüncü gününde devam ediyor. Şiddetli çatışmaların yaşandığı Harkov'un Valisi Oleg Sinegubov, Harkov'un kontrolünün tamamen Ukrayna Silahlı Güçleri'ne geçtiğini duyurdu. Sinegubov, “Harkov'un kontrolü tamamen bize geçti. Ukrayna Ordusu, polis birimleri, yerel kolluk kuvvetleri tarafından düşman tamamen temizleniyor. Rus işgalcilerin moralleri bozuk. Teknik ekipmanları yol ortasında bırakıp kaçıyorlar ve 5-10 kişilik gruplar halinde teslim oluyorlar. Ordudan birini görünce hemen teslim oluyorlar. Harkov Ukraynadır!” dedi.

Bekir Keskin

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