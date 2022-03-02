İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Harkov'da emniyet ve üniversite binası vuruldu

Harkov'da emniyet ve üniversite binası vuruldu
Harkov'da emniyet ve üniversite binası vuruldu

Ukrayna'nın Harkov kentinde Rus birlikleri, Emniyet Genel Müdürlüğü binası ve bir üniversite binasını vurdu.

Harkov’da emniyet ve üniversite binası vuruldu - Tıkla İzle

 Harkov'daki saldırılarda son 24 saatte 21 kişinin hayatını kaybettiği, 112 kişinin yaralandığı belirtildi.

Rusya, Ukrayna'nın ikinci büyük kenti Harkov'da saldırılarına devam ediyor. Rusya'nın bu sabah gerçekleştirdiği saldırılarda Karazin Üniversitesi ve Emniyet Genel Müdürlüğü binası hedef alındı. Saldırı sonucu hasar gören binalarda yangın çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.

Harkov Valisi Oleg Sinegubov, yerleşim yerlerine ve kamu binalarına düzenlenen saldırılarda son 24 saatte 21 kişinin öldüğünü, 112 kişinin de yaralandığını ifade etti.
 

İLGİLİ HABER
Ukraynadan tahliye edilen Kırım Tatar Türkleri, Edirnede misafir ediliyor Ukrayna’dan tahliye edilen Kırım Tatar Türkleri, Edirne’de misafir ediliyor
İLGİLİ HABER
Ukrayna Başbakan Yardımcısı Vereşuk: İnsani koridor oluşturulmasına müsaade etmiyorlar Ukrayna Başbakan Yardımcısı Vereşuk: 'İnsani koridor oluşturulmasına müsaade etmiyorlar'
İLGİLİ HABER
Uluslararası Adalet Divanı, Rusya-Ukrayna arasındaki soykırım iddialarına ilişkin duruşma düzenleyecek Uluslararası Adalet Divanı, Rusya-Ukrayna arasındaki soykırım iddialarına ilişkin duruşma düzenleyecek

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.