Harkov'da emniyet ve üniversite binası vuruldu

Harkov'daki saldırılarda son 24 saatte 21 kişinin hayatını kaybettiği, 112 kişinin yaralandığı belirtildi.

Rusya, Ukrayna'nın ikinci büyük kenti Harkov'da saldırılarına devam ediyor. Rusya'nın bu sabah gerçekleştirdiği saldırılarda Karazin Üniversitesi ve Emniyet Genel Müdürlüğü binası hedef alındı. Saldırı sonucu hasar gören binalarda yangın çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.

Harkov Valisi Oleg Sinegubov, yerleşim yerlerine ve kamu binalarına düzenlenen saldırılarda son 24 saatte 21 kişinin öldüğünü, 112 kişinin de yaralandığını ifade etti.

