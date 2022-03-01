Harkov'da mahsur kalan 2 Türk öğrenci yardım istedi

Rusya'nın 6 gün önce başlattığı operasyonda Ukrayna'nın Harkov şehrinde mahsur kalan Psikoloji bölümü öğrencisi Merve Buse Develi ve Diş Hekimliği öğrencisi Ezgi Türkoğlu çektikleri video ile ülkeden tahliye edilmelerini istedi. İki arkadaş yaşadıkları korku dolu anları anlattı.

Öğrencilerin video çektiği sırada büyük bir patlama sesi de duyuldu. Rusya saldırısının devam ettiğini söyleyen Merve Buse Develi, "Şu an saldırı ve atışlar hala devam etmekte. Şu an bu videoyu çekerken karşımızda füzelerin düştüğünü görüyoruz. Rusya, bulunduğumuz şehir Harkov'a girdi. Kaldığımız yurdun iki bina yanı bombalandı. Bizim arkadaşlarımız o yurttaydı. Dolapları camların önüne çekip, kendilerini korumaya çalışıyorlar. Sığınaklar yaşanabilecek gibi değil. Hepimiz bu olaylara hazırlıksız yakalandık" dedi.

"Nasıl bir yol izleyeceğimizi bilmiyoruz"

Develi, "Nakit para akışı normal hayatta da zor oluyordu ama şimdi daha da zorlaştı. Bankalar, ATM'ler çalışmıyor. Nakit para olmadan marketlere girdiğimizde bir şey alamıyoruz. Marketlerde sadece reyonlara bakıp çıkıyoruz. Bunlar bizi üzüyor bir yandan da korkutuyor. Çünkü temel ihtiyaçlarımızı bile karşılayamıyoruz. Arkadaşlarımız için endişeleniyoruz. Arkadaşlarımızdan ayrı bir noktada kendimize güvenlik alanı oluşturmaya çalıştık. Gidebilecek hiç bir yeri olmayan arkadaşlarımız aynı yerde kalmak zorunda kaldılar. Onlar adına endişeleniyoruz. Çünkü bize sürekli video atmaya çalışıyorlar. Dışarıya çıkamıyorlar zaten dışarıya çıktıkları anda da sokakta Rus tanklarını görüyorlar. Ya da yanıbaşlarında patlayan bombaları görüyorlar. Biz artık 'Korkuyoruz' demekten sıkıldık. Çünkü bu korkunun ötesinde bir şeye geçti. Sesimizi duyurmak istiyoruz. İlk defa böyle bir durumla karşı karşıyayız. Nasıl bir yol izleyeceğimizi, plan yapacağımızı, kaçış yolu izleyeceğimizi bilmiyoruz" ifadelerini kullandı.

“Belki bu son videomuz olur”

Konuşması sırasında patlama sesi gelmesiyle irkilen Develi şöyle devam etti:

"Sivil araç bulsak bile bombalardan dolayı can güvenliğimiz yok. Belki bu son videomuz olur. Çünkü biz artık 'Sıra bizde mi?' diye düşünmeye başladık. Evimizin yakınında patlayan bombalar artık bize bunu düşündürmeye başladı."

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