Harkov'da sivillere yönelik saldırı görüntüsü ortaya çıktı

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik 24 Şubat'ta başlattığı saldırılar devam ederken, Rus ordusunun 15 Nisan'da düzenlediği 7 kişinin hayatını kaybettiği, 34 kişinin ise yaralandığı saldırılara ait bazı görüntüler ortaya çıktı. Elde edilen görüntülerde, Rus ordusu tarafından düzenlenen saldırıda 1 sivilin yol ortasında bombaların arasında kaldığı kaydedildi.

Harkov Valisi Oleg Sinegubov 15 Nisan'da yaptığı açıklamada, Rusya'nın sivilleri hedef aldığını belirterek 7 yaşındaki bir çocuğun da hayatını kaybedenler arasında olduğunu bildirmişti. Vali Sinegubov açıklamasında, "Dünyanın sözde 2. ordusu olan işgalciler sadece sivillerle başa çıkabiliyor. Şehrin sivil alanlarını hedef aldılar ve maalesef 34 kişi yaralandı, 7 kişi ise hayatını kaybetti. Tüm yaralılara doktorlarımız müdahale ediyor. Sizlerden ricam caddelerde bulunmayın. Düşmanın hiçbir savaş suçu cezasız kalmayacak" ifadelerini kullanmıştı.

Ukrayna Acil Durumlar Servisi ise 15 Nisan'da Harkov'da düzenlenen saldırılar hakkında yaptığı açıklamada, “Harkov bölgesinde ekiplerimiz 27 kez olaylara müdahale etti. Rus bombardımanları sebebiyle sivil yaşam alanları, müstakil evler, araç garajları, mezarlıklar ve depolar zarar gördü. Bölgede bulunan patlayıcı maddeler imha edildi” demişti.

Bekir Keskin



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