Harkov'da zarar görenlerin sayısı netleşiyor

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ederken, Rus birlikleri sivil yerleşim yerleri ve hastaneleri de vurmayı sürdürüyor. Rus birliklerinin son olarak Harkov'da bulunan bir psikolojik tedavi merkezini hedef almasının ardından Harkov Valisi Oleg Sinegubov, hastanelerin vurulmasını savaş suçu olarak nitelendirdi. Sinegubov, “Sayın kahraman Harkov sakinleri; 11 Mart itibariyle Ukrayna ordusunun güçlü savunmasından dolayı düşman mevzilerimizi ele geçiremedi. 2 günde Harkov'u alacağını zannediyordu ancak başaramadı. Ellerinde sivillere saldırmaktan başka çere kalmıyor. Yeniden ağır şekilde sivil hedeflere saldırdılar. Mariopol'de işlenen savaş suçundan sonra Oskolskiy'deki psikolojik sinir hastalığı merkezine saldırıldı. 73 kişinin tahliyesini yapmaya yetiştik. Saldırı anında merkezde 330 hasta bulunuyordu ve bunlardan 50 tanesi yürüyemeyen hastalardı. Zarar görenlerin sayısı netleşiyor. Bu bir savaş suçudur. Her şeye rağmen Ukrayna ordusu savunmayı güçlü tutuyor ve düşmana 1 santimetre bile vermeyecek” ifadelerini kullandı.

Bekir Keskin