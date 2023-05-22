Harry Potter'ın çizmeleri Türkiye'den

Yaşayan İnsan Hazineleri ödülü alan ve 30 yıldır yemeni üreten Orhan Çakıroğlu, Gaziantep yöresine ait ayakkabı türü olan yemeniyi manda ve sığır derisinden üretiyor. Unutulmaya yüz tutan yemeniler, dünyaca ünlü Hollywood filmlerinde sık sık tercih edilmesiyle birlikte yeniden yaygınlaştı. Dünyaca ünlü film Harry Potter'ın çizmelerini üreten Gaziantepli yemeni ustası, Kral Henry filmi, Truva filmi ve MÖ 480 yılında vuku bulan Thermopylae Muharebesi'ni konu alan Persler ve Atinalılar arasında geçen savaşı anlatan 300 Spartalı filminin çarıklarını üretmesiyle birlikte ünü tüm dünyaya yayıldı.

Yemeni üretiminde yaptıkları değişimle yurt içi ve yurt dışı film sektöründe önemli derecede yer edindiklerini belirten Orhan Çakıroğlu, “Üretimlerin şeklini değiştirmemizle beraber birçok gerek yurt içi gerek yurt dışı turistik bölgelerde ilgi çekmeye başladı. Turizm sektöründen çok müşterimiz olmaya başladı. Bu vesileyle biz birçok film sektörünün de kapısı bize açıldı. Bir müşterimiz vasıtasıyla yerli filmlerin ve yurt dışı filmlerinin ayakkabılarını ürettik” dedi.

4 modelden bin 500 çift ayakkabıyı 3 ayda üretti

Harry Potter filminin yapım şirketinin istediği 4 tip çizmeden bin 500 çift üreterek, 3 ay gibi kısa sürede teslim ettiklerini anlatan Yemeni Ustası Çakıroğlu, set ekibinin giyeceği düşündükleri çizmelerin Harry Potter'ın 1. filminde pazar sahnesinde çocuklar için satılan ürün olarak kullanıldığını da ifade etti. Çakıroğlu, "Yemeninin unutulmaya yüz tutmuş meslek olurken Hollywood'daki dünyaca ünlü film sektörlerine uzanan serüveni anlatan Çakıroğlu, “Müşterimiz bizden çok miktarda çocuk yemenileri istedi. Bu çocuk yemenileri çok satılmaz zayi olmasın dedik, 'Satılmasa müşterilerimizin çocuklarına hediye ederiz' dedi. Sonradan öğrendik ki Harry Potter filmine vermişler. Çok beğenildiği için yaklaşık 3 bin yıl öncesini anlatan efsanevi bir film yapacağız diyerek bizden o film için ayakkabı modelleri ve örneklerini istediler. Harry Potter için 170 çift kadar ürün gönderdik ama bunları orada giymek için değil 1. filmde pazar sahnesinde okula giden öğrenciler için satılan bir ürün gibi sergilendi. Diğer bir film olan Truva filminde bizden geçmişe yönelik zamanla unutulmuş modelleri de çıkartmamızı istediler. Babam o konuda çok destek oldu. Geçmişte yapılmış ama unutulmuş bazı modellerin kara kalem çizimlerini yaptık. Biz o çizimleri modele dökerek film seti için 21 ayrı model gönderdik ve 3 ayrı modeli seçtiler ayrı olarak bir modelde kendileri gönderdiler. Biz talep ettikleri modellerden bin 500 çift ayakkabıyı kendilerine 3 ay içerisinde yapıp gönderdik” ifadelerini kullandı.

Sadece Gaziantep'ten gelen çizmeleri beğendiler

Film ekibinin Türkiye'nin ve dünyanın birçok bölgesinden teklif ve örnek aldıklarını da anlatan Çakıroğlu, ekibin sadece kendi ürettikleri modellerin beğendiğini kaydetti. Yemeni Ustası Çakıroğlu, “Seçmelere sadece bizim ürünlerimiz gitmemiş. Komite kurulmuş ve hangi ürünleri nereden alacağız ve bu film için neler uygun diye araştırmalar yapan seçici kurul oluşturulmuş bütün dikkati bizim gönderdiğimiz ayakkabılara, sandalet ve çizmelere yoğunlaşmış çünkü tamamen el işi, tamamen geçmişi yansıtan ve o filmin konseptine uygun modeller olduğundan bizi tercih ettiler” ifadelerine yer verdi.

8 metrekarelik dükkanda ürettikleri çizmelerin film ve diziler sonrası basına yapılan bir açıklamadan sonra gündem olmasıyla birlikte tanındıklarını aktaran Çakıroğlu, “Film gösterime girdiğinde yaklaşık 3 ay ürün için çalıştık ama ne yaptığımızı da bilmiyorduk. Film Gaziantep'te gösterime girdi. Biz o filmin ayakkabılarını yaptık diyemedik çünkü bize inanmazlardı. 8 metrekarelik bir iş yerinde ve Gaziantep'in en eski ayakkabıcısı olan yemenicinin uluslararası bir filme ayakkabı yapması hakikaten manidardı. Kimseyi inandıracak bir pozisyonda değildi, daha sonra aynı şekilde ülkemizde çekilen dizilerde bir kanalın Zerda dizisinin de ayakkabılarını yapıyorduk. Kanal ve yazılı olarak çıkardıkları dergide dizinin kostümcüsünün verdiği röportajda öyle ustalarla çalışıyoruz ki ayakkabıları yaptırdığımız usta Harry Potter ve Truva'nın da ayakkabılarını yapıyor dediğinde tüm basın bizi tanıdı. O filmin ardından Kral Henry filmi geldi. Truva filmi için bize aracı olan firma tarafından 300 Spartalı filmi geldi ve deniz sahneleri için 480 çift ayakkabı gönderdik” diye konuştu.

Uğur Dönek - İbrahim Halil Aslan



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