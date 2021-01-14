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Harun ilk kez, Lemos 47 gün sonra sahada

Harun ilk kez, Lemos 47 gün sonra sahada
Harun ilk kez, Lemos 47 gün sonra sahada

Fenerbahçe’de elmacık kemiği kırılan ve uzun süre sahalardan uzak kalan kaleci Harun Tekin, Kasımpaşa maçıyla birlikte bu sezon ilk kez resmi bir müsabakada sahaya çıkarken, sarı-lacivertlilerin Uruguaylı stoperi Lemos da 47 gün sonra sahada yer aldı.

Fenerbahçe'de kaleci Harun Tekin, bu sezon ilk kez bir resmi maçta kaleyi korudu. Fatih Karagümrük ile 15 Kasım tarihinde oynanan hazırlık maçında elmacık kemiği kırılan ve ameliyat olan Harun Tekin, kupada Sivas Belediyespor ve Karacabey Belediyespor maçlarında sakatlığı nedeniyle forma giymemişti. Bu sezon genç kaleci Altay Bayındır'ın arkasında yedek soyunan ve uzun süreli bir sakatlık yaşayan Harun, Kasımpaşa maçında Teknik Direktör Erol Bulut tarafından 11'de şans buldu.

Lemos 47 gün sonra sahada

Sarı-lacivertlilerde Uruguaylı stoper Lemos da 47 gün sonra Türkiye Kupası'nda Kasımpaşa karşısında formasına kavuştu. Ligde 29 Kasım tarihindeki derbide Beşiktaş karşısında forma giyen Lemos, bu maçta yaşadığı sakatlığın ardından uzun süre sahada yer almamıştı. Derbinin ardından 4 maçta sakatlığı nedeniyle oynamayan Lemos, daha sonra oynanan 3 maçta ise yedek soyunmuştu.

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