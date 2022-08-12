Hasan Doğan Stadyumu yenileniyor

Yeni sezonda 3. Lig'de yoluna devam edecek olan Kepez Belediyespor'un, Hasan Doğan Stadyumu'nun tadilatı, son hızla ilerliyor. İlk maçını ev sahibi olarak 3 Eylül'de Tokat Erbağ Spor Kulübü ile yapacak olan Kepez Belediyespor, transfer çalışmalarına devam ediyor. Futbol adamları takımı oluşturacak oyuncuları belirlemeye çalışırken, Kepez Belediyesinin teknik ekibi de stadın yenilenmesiyle ilgileniyor.

Çim yenilemesi ve sulama sistemi getirilmesinin ardından, rakip takım tribünün yapımı ile var olan tribünün tadilattan geçirilmesi işlemlerine başlandı. Tribünlerde tuvalet, büfe, sağlık odası olacak. Eski tribünün soyunma, toplantı, hakem odalarının tadilatı tamamlanmak üzere. Bunlara ek olarak doping odası, basın ve protokol tribüne de yapılacak. Sahaya yeni bir skorbord getiriliyor. Futbolcu lojmanı da sil baştan düzenleniyor.