Hasan Kartal: "Seneye Rizespor'u yukarılarda göreceğiz"

Süper Lig'in 34. haftasında Çaykur Rizespor'un deplasmanda Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup olmasının ardından Rizespor Başkanı Hasan Kartal, açıklamalarda bulundu. Tebrik edilecek bir halleri olmadığını belirten Kartal, "Buradan 1 puan almamız lazımdı. Yani bu çocukları ben anlamıyorum. Bazen çok güzel oynuyorlar, bu maçta da bizim çocuklar yoktu sanki. Böyle bir durum beklemiyorduk. Tabii birkaç eksiğimizin oluşu da bizi etkiledi ama yine de bizim buradan 1 puan almamız gerekiyordu. Çok gol kaçırdık, siz de mutlaka izlemişsinizdir. Bu kadar gol kaçırdıktan sonra işte sonucu kötü oluyor. Diğer sonuçlar da bizi etkiledi. Ligde kaldık, inşallah bu sene yapmış olduğumuz hataları seneye tekrar etmeden, güzel bir takım kurmak kaydıyla Rizespor'u yukarılarda göreceğiz. Onun için uğraşacağız, mücadelemiz o olacak" diye konuştu.

Ozan Buğra Koşar